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Таїланд дозволить в'їзд повністю вакцинованим туристам з 46 країн світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр королівства Таїланд Прают Чан-Оча оголосив, що щепленим мандрівникам з 46 країн буде дозволено в'їзд без проходження карантину з 1 листопада. Про це інформує УНН з посиланням на AFP News.

Таїланд дозволить в'їзд повністю вакцинованим туристам з 46 країн світу

Деталі

Крім Сполучених Штатів, Великої Британії та Китаю, вакцинованим туристам з багатьох європейських країн, включаючи Францію і Німеччину, буде дозволено в'їзд, якщо вони можуть надати негативний тест на COVID-19.

Сусідні Камбоджа і Малайзія також знаходяться в списку "низького ризику", а також Сінгапур, Японія, Південна Корея і Гонконг.

Ознайомитися з повним переліком країном, можна тут.

При посадці в Таїланді мандрівникам доведеться зробити ще один тест і забронювати одну ніч в схваленому урядом готелі в очікуванні результатів тестування.

Доповнення

Перед пандемією Таїланд відвідували майже 40 мільйонів туристів щорічно, причому туризм становить майже 20% від його національного доходу.

У минулому році країна втратила близько 50 мільярдів доларів виручки від туризму, оскільки іноземні подорожі знизилися на 83% до 6,7 мільйона осіб.

Уряд королівства поставив за мету, до кінця цього року вакцинувати 70% усіх тайців. На сьогоднішній день майже 40% населення отримали дві дози вакцини.

Таїланд щодня реєструє близько 10 тисяч нових випадків COVID-19. Загалом в країні виявили понад 1,8 мільйонів випадків коронавірусної інфекції та 18 559 смертей.

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