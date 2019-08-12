Тайфун "Лекима" в Китае забрал жизни уже 44 людей
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В результате тайфуна "Лекима" 44 человека погибли и 16 пропали без вести в двух китайских провинциях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на China Daily.
К утру понедельника число погибших в провинции Чжэцзян возросло до 39, в то время как 9 людей пропали без вести, сообщили в штабе по борьбе с наводнениями в провинции. Девятый и самый сильный тайфун года затронул 6,68 миллиона жителей Чжэцзяна, из которых 1,26 миллиона были эвакуированы.
В провинции Шаньдун пять человек погибли и семь пропали без вести, тайфун тут затронул 1,66 миллиона человек и вынудил переселиться 183 800 человек по состоянию на утро понедельника, сообщает провинциальное управление по чрезвычайным ситуациям.
Ранее было известно о 30 жертвах тайфуна "Лекима" в Китае.