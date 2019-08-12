Тайфун "Лекіма" у Китаї забрав життя вже 44 людей

До ранку понеділка кількість загиблих у провінції Чжецзян зросла до 39, у той час як 9 людей зникли безвісти, повідомили у штабі з боротьби з повенями в провінції.

Дев'ятий і найсильніший тайфун року вплинув на 6,68 мільйона жителів Чжецзян, з яких 1,26 мільйона були евакуйовані.

У провінції Шаньдун п'ятеро людей загинули і сім зникли безвісти, тайфун тут вплинув на 1,66 мільйона людей і змусив переселитися 183 800 осіб станом на ранок понеділка, повідомляє провінційне управління з надзвичайних ситуацій.

Раніше було відомо про 30 жертви тайфуну "Лекіма" у Китаї.