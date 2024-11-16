Татуировка кандидата Трампа на должность главы Пентагона вызвала подозрения - AP

Пит Гегсет, ветеран Национальной гвардии армии США и ведущий Fox News, выдвинутый Дональдом Трампом на должность главы Министерства обороны Соединенных Штатов, был обозначен одним из военнослужащих как возможная «внутренняя угроза» из-за татуировки на его бицепсе, которую связывают с группами белого супремасизма, сообщает Associated Press, пишет УНН.

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Гегсет, который преуменьшал роль военных и ветеранов в нападении 6 января 2021 года и выступал против дальнейших усилий Пентагона бороться с экстремизмом в рядах, сказал, что его подразделение Национальной гвардии округа Колумбия отстранило его от охраны инаугурации Джо Байдена в январе 2021 года. По его словам, его несправедливо назвали экстремистом из-за татуировки с крестом на груди.

«Однако на этой неделе его коллега по Гвардии, который в то время был менеджером по безопасности подразделения и входил в антитеррористическую группу, поделился с Associated Press электронным письмом, которое он прислал руководству подразделения, отметив другую татуировку с надписью «Deus Vult», которую использовали белые супремасисты, обеспокоенный тем, что это признак «внутренней угрозы»», - пишет издание.

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Отставной мастер-сержант ДеРико Гейтер, который в январе 2021 года служил менеджером по физической безопасности Национальной гвардии армии округа Колумбия и входил в группу защиты от терроризма, рассказал AP, что получил электронное письмо от бывшего члена гвардии округа Колумбия, в котором был скриншот поста в социальной сети, включавший две фотографии, на которых было видно несколько татуировок Гегсета.

Гейтер рассказал AP, что он исследовал татуировки - в том числе одну с изображением Иерусалимского креста и контекст слов «Deus Vult», что на латыни означает «Бог желает этого», на его бицепсе - и определил, что они имеют достаточную связь с экстремистскими группами, чтобы передать письмо его командирам.

В электронном письме, адресованном тогдашнему генерал-майору Уильяму Уокеру, который был командующим Национальной гвардии округа Колумбия, Гейтер выразил обеспокоенность тем, что эта фраза связана с белыми супремасистами, которые ссылаются на идею белого христианского средневекового прошлого.

«Генерал-майор Уокер, сэр, с предоставленной информацией это попадает под линию внутренней угрозы, и это то, что мы, как члены армии США, Национальной гвардии округа Колумбия и Антитеррористической/силовой группы защиты, стремимся предотвратить», - написал Гейтер.

По словам Хайди Бейрих из Глобального проекта против ненависти и экстремизма, некоторые из татуировок Гегсета связаны с выражением религиозной веры, но их также переняли некоторые крайне правые группы и воинствующие экстремисты. Их значение зависит от контекста, сказала она.

Всего 12 членам Национальной гвардии приказали оставаться дома, сообщил журналистам бывший пресс-секретарь Пентагона Джонатан Хоффман на брифинге за день до инаугурации Байдена. Неясно, был ли Гегсет среди 12 человек, упомянутых Хоффманом в то время.

Как сообщило AP в расследовании, опубликованном в прошлом месяце, более 480 человек с военным прошлым были обвинены в стране в идеологически мотивированных экстремистских преступлениях с 2017 по 2023 год, включая более 230 арестованных в связи с восстанием 6 января, согласно данным, собранным и проанализированным Национальным консорциумом по изучению терроризма и борьбы с терроризмом (START) Университета Мэриленда.