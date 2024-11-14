Патриотизм, христианство и оружие: что означают татуировки кандидата Трампа в министры обороны США

Ведущий Fox News Пит Хегсет, которого Дональд Трамп назвал кандидатом в новые министры обороны, рассказал о своих татуировках. Об этом УНН пишет со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Один из вероятных кандидатов Дональда Трампа на должность министра обороны, ветеран армии США Пит Хеггет имеет десятки татуировок на правой руке и груди. Но делать тату он начал недавно, поскольку отец отговорил его от татуировки в юном возрасте.

Первую татуировку он сделал лишь несколько лет назад, во время отпуска с семьей.

Хегсет описал решение сделать татуировку как «спонтанное» после того, как его жена Джен решила сделать небольшую татуировку на левом бицепсе, и после этого он продолжал делать все больше и больше.

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Большинство его боди-арта отражает его христианскую веру, американский патриотизм и историю службы в армии США.

Одна из его наиболее характерных татуировок - Иерусалимский крест на правой части тела, который состоит из большого христианского креста, окруженного четырьмя меньшими крестами в каждом квадранте. Это многовековой символ, уходящий корнями в 13 век, когда он использовался как символ Иерусалимского королевства во время крестовых походов.

В 21 веке крест стал более противоречивым из-за его связи с христианским национализмом.

На бицепсе у Хегсета вытатуировано выражение «Deus Vult», что означает «Да будет воля Божья». Эта фраза возникла во время Первого крестового похода как боевой клич христиан.

В последние годы эту фразу также взяли на вооружение ультраправые группы. Книга Хегсета «Американский крестовый поход», которую он описывает как исследование того, какой была бы Америка без американского идеала, также заканчивается «Deus Vult».

Другая христианская иконография на его руке включает в себя крест с мечом, который символизирует стих из Библии от Матфея 10:34.

В нем говорится: «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Не мир пришел Я принести, но меч». Это была первая татуировка, которую он сделал во время отпуска с семьей.

У Хэгсета также есть символ Чи-Ро на предплечье. Это буквы греческого алфавита: хи (похожа на Х) и ро (похожа на Р). Они также являются первыми двумя буквами имени Христа на греческом языке. Монограмма была ранним символом, использовавшимся для обозначения христиан.

Другие его татуировки по большей части посвящены американскому патриотизму и включают много символов и иконографии, связанных с движением за независимость США. На предплечье у него татуировка «Мы - народ», что является первой строкой конституции. Над этой татуировкой римскими цифрами выбита дата 1775 - тот самый год, когда началась американская война за независимость.

Локоть Хегсета окружен 13 звездами, что, возможно, является отсылкой к звездам на флаге Бетси Росс - одном из первых флагов, изготовленных для представления США и предшественника современного звездного флага.

На его руке также изображена знаковая змея «присоединяйся или умри», которая является древнейшим известным изображением колониального союза, созданным колонистами в колониальной Америке.

У него также есть современное изображение нынешнего флага США со снайпером внизу звезд и полос. Эта татуировка может быть отсылкой ко второй поправке, поскольку Хегсет является ее ярым сторонником.

Одна из его самых больших татуировок расположена чуть ниже плеча - это нашивка 187-го пехотного полка армии США, в котором служил Хэгсет.

Во время интервью для Big Lead Хегсет рассказал, что планирует заполнить всю свою руку татуировками, а затем "не поддаваться искушению" сделать еще.

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44-летний Пит Хаггет служил в Афганистане и Ираке, дважды кавалер Бронзовой звезды. С 2017 года ведет программу "Fox and Friends". Он присоединился к Fox News в 2014 году после неудачной попытки баллотироваться в Сенат Миннесоты.

В 2021 году Хегсет был частью Национальной гвардии Миннесоты, которую вызвали в Вашингтон для охраны Джо Байдена во время его инаугурации, но потом ему приказали отказаться от службы - якобы именно из-за татуировки.

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