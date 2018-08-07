Танки проедут по Крещатику на параде в резиновых накладках - Минобороны

“У нас в прошлом и позапрошлом году было много „зрад“ по поводу прохождения техники на гусеницах, что разрушается асфальт. Я хочу убедить всех: вся техника, которая является тяжелой, она будет передвигаться на тралах с использованием резиновых „башмаков“”, — сказал министр.

Однако, по словам министра, на БМП (боевая машина пехоты) резиновые накладки не будутодеваться, поскольку от ее прохождения вреда дорожному покрытию нет.

Как сообщал УНН, ко Дню Независимости Украины в этом году состоится один из крупнейших военных парадов, в нем примут участие 4,5 тыс. военных и 250 единиц техники.