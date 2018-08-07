Танки проїдуть Хрещатиком на параді у гумових накладках - Міноборони

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Військова техніка на гусеницях на військовому параді до Дня Незалежності України їхатиме в гумових накладках. Про це повідомив на брифінгу міністр оборони України Степан Полторак під час репетиції до військового параду на летовищі “Антонов”, передає УНН.

“У нас у минулому і позаминулому році було багато „зрад“ проходження техніки на гусеницях, що руйнується асфальт. Я хочу переконати всіх: вся техніка, яка є важкою, вона буде пересуватися на тралах з використанням гумових „башмаків“”, — сказав міністр.

Водночас, за словами міністра, на БМП (бойова машина піхоти) резинові накладки не будуть одягатися, оскільки від її проходження шкоди дорожньому покриттю не має.

Як повідомляв УНН, до Дня Незалежності України у цьому році відбудеться один з найбільших військових парадів, у ньому візьмуть участь 4,5 тис. військових та 250 одиниць техніки.

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