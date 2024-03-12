Таможенники помешали попытке незаконного импорта на сумму более 3 млн гривен

На пункте пропуска "Порубное-Сирет" украинец, хотел перевезти через границу незадекларированные товары на сумму 3,3 млн гривен. Об этом сообщила Государственная таможенная служба, пишет УНН.

Детали

12 марта, на пункте пропуска "Порубное-Сирет" прибыл гражданин Украины, который возвращался из Италии. Выбрав "зеленый коридор", мужчина утверждал, что не имеет с собой товаров, требующих декларирования или подлежащих ограничениям при ввозе в Украину.

Однако, во время таможенного досмотра работники Черновицкой таможни обнаружили в его автомобиле товары, которые не были задекларированы: 407 единиц одежды и обуви, 358 единиц косметических изделий, 14 усилителей для антенн беспилотных летательных аппаратов, а также 7 бутылок вина, 90 пачек стиков для нагревания табака и 289 упаковок лекарственных средств, подлежащих ограничениям при ввозе.

Таможней в отношении гражданина составлено 2 протокола о нарушении таможенных правил по признакам ч. 2 ст. 471 и ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Общая ориентировочная стоимость временно изъятых незадекларированных товаров составила 3,3 млн гривен.

За январь-февраль 2024 года в Украине выявлено таможенных нарушений на сумму 4,2 млрд грн