Талибы напали на афганскую военную базу и убили 70 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Боевики движения Талибан убили по меньшей мере 70 афганских военнослужащих на базе в пригороде Мазари-Шарифа на севере Афганистана, передает УНН со ссылкой на ВВС.
По сообщению афганских властей, во время нападения на военную базу они переоделись в форму правительственной армии.
Представитель вооруженных сил страны рассказал, что нападение произошло в тот момент, когда солдаты выходили из мечети на территории базы после пятничной молитвы. Боевики также расстреляли солдат, находившихся в столовой.
Талибы, в свою очередь, заявили, что использовали подрывников-смертников, чтобы прорвать внешний периметр обороны базы. Со стороны талибов, потери составили не менее десяти человек.
Бой продолжался в течении всего дня, и военные считают, что количество погибших возрастет.