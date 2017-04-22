Талибы напали на афганскую военную базу и убили 70 человек

По сообщению афганских властей, во время нападения на военную базу они переоделись в форму правительственной армии.

Представитель вооруженных сил страны рассказал, что нападение произошло в тот момент, когда солдаты выходили из мечети на территории базы после пятничной молитвы. Боевики также расстреляли солдат, находившихся в столовой.

Талибы, в свою очередь, заявили, что использовали подрывников-смертников, чтобы прорвать внешний периметр обороны базы. Со стороны талибов, потери составили не менее десяти человек.

Бой продолжался в течении всего дня, и военные считают, что количество погибших возрастет.