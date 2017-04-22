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Таліби напали на афганську військову базу і вбили 70 осіб

Таліби напали на афганську військову базу і вбили 70 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Бойовики руху Талібан вбили щонайменше 70 афганських військовослужбовців на базі в передмісті Мазарі-Шаріфа на півночі Афганістану, передає УНН з посиланням на ВВС.

За повідомленням афганської влади, під час нападу на військову базу вони переодяглися у форму урядової армії.

Представник збройних сил країни розповів, що напад стався в той момент, коли солдати виходили з мечеті на території бази після п’ятничної молитви. Бойовики також розстріляли солдатів, які перебували в їдальні.

Таліби, в свою чергу, заявили, що використовували підривників-смертників, щоб прорвати зовнішній периметр оборони бази. З боку талібів, втрати склали щонайменше десять осіб.

Бій тривав протягом всього дня, і військові вважають, що кількість загиблих зросте.

 

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