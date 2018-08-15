Талибы атаковали военную базу в Афганистане: погибли 45 силовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. По меньшей мере 45 афганских силовиков были убиты в результате нападения талибов на военную базу в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана во вторник вечером. Об этом со ссылкой на источник сообщает Tolo News, передает УНН.
Талибы атаковали базу "Алавуддин" вблизи города Баглани-Маркази в провинции Баглан.
"35 солдат армии и 10 местных полицейских были убиты", - сообщил источник.
Местная полиция подтвердила нападение, но не сообщила подробности о жертвах.
Последние два дня талибы атаковали две большие военные базы в стране, во время нападений погибли десятки афганских силовиков, пишет издание.
Так, накануне боевики "Талибана" атаковали военный лагерь в провинции Фарьяб на севере Афганистана.