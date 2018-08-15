Таліби атакували військову базу в Афганістані: загинули 45 силовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Щонайменше 45 афганських силовиків були вбиті у результаті нападу талібів на військову базу в провінції Баглан на північному сході Афганістану у вівторок ввечері. Про це з посиланням на джерело повідомляє Tolo News, передає УНН.
Таліби атакували базу "Алавуддін" поблизу міста Баглані-Марказі в провінції Баглан.
"35 солдатів армії і 10 місцевих поліцейських були вбиті", - повідомило джерело.
Місцева поліція підтвердила напад, але не повідомила подробиць про жертви.
Останні два дні таліби атакували дві великі військові бази у країні, під час нападів загинули десятки афганських силовиків, пише видання.
Так, напередодні бойовики "Талібану" атакували військовий табір у провінції Фар'яб на півночі Афганістану.