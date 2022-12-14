Тактика "выжженной земли" не поможет путину – Шольц
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая перед депутатами Бундестага, заявил, что российский диктатор владимир путин “фундаментально” просчитался, когда начал захватническую войну против Украины. Он добавил, что президент рф ошибочно воспринимал ситуацию, поэтому тактика “выжженной земли” ему не поможет, пишет УНН со ссылкой на t-online.
Детали
Во время выступления Шольц сказал, что ни один из планов путина не сработал, поскольку он “недооценил как мужество украинцев, так и свободу их европейских союзников совместно противостоять великодержавию и империализму”. Канцлер добавил, что это реальная история 2022 года, а россия “сейчас более изолирована, чем когда-либо раньше”.
Он обвинил президента рф в том, что он отреагировал на свою неудачу в войне “ужасающей и одновременно совершенно отчаянной стратегией выжженной земли”, атаковав инфраструктуру страны.
“Но пути это не сойдет с рук, потому что украинцы сплочены и стоят на своем”, — подчеркнул канцлер.
Кроме того, Шольц пообещал Украине дальнейшую поддержку, в том числе военную, столько, сколько это будет необходимо. При этом он не обещал поставки новейших систем вооружения.
Напомним
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейский Союз имеет единство в своей поддержке Украины. Он добавил, что попытки взорвать ценности блока путем блокирования внешнеполитических мер терпят неудачу.