Тактика "випаленої землі" не допоможе путіну - Шольц
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи перед депутатами Бундестагу, заявив, що російський диктатор володимир путін “фундаментально” прорахувався, коли почав загарбницьку війну проти України. Він додав, що президент рф помилково сприймав ситуацію, тому тактика “випаленої землі” йому не допоможе, пише УНН з посиланням на t-online.
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Під час виступу Шольц сказав, що жоден із планів путіна не спрацював, оскільки він “недооцінив як мужність українців, так і волю їхніх європейських союзників спільно протистояти великодержавництву та імперіалізму”. Канцлер додав, що це реальна історія 2022 року, а росія “зараз більш ізольована, ніж будь-коли раніше”.
Він звинуватив президента рф у тому, що він відреагував на свою невдачу у війні “жахливою і водночас абсолютно відчайдушною стратегією випаленої землі”, атакувавши інфраструктуру країни.
“Але путіну це не зійде з рук, тому що українці згуртовані і стоять на своєму”, — наголосив канцлер.
Крім цього, Шольц пообіцяв Україні подальшу підтримку, в тому числі військову, стільки, скільки це буде необхідно. При цьому він не обіцяв поставки нових систем озброєння.
Нагадаємо
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Європейський Союз має єдність у своїй підтримці України. Він додав, що спроби підірвати цінності блоку шляхом блокування зовнішньополітичних заходів зазнають невдачі.