ЄС має єдність у підтримці України, спроби підірвати це зазнають невдачі - Шольц

Він додав, явно маючи на увазі Угорщину, що спроби підірвати цінності блоку шляхом блокування зовнішньополітичних заходів зазнають невдачі, зазначає видання.

Цитата

«Будь-хто, хто думає, що може підірвати цінності ЄС, яким віддана кожна держава-член, блокуючи його зовнішню політику та безпекову політику, зазнає невдачі в цій спробі», — сказав він, виступаючи в парламенті.

Доповнення

Раніше цього тижня Угорщина зняла свої заперечення проти допомоги ЄС обсягом 18 млрд євро Києву після часткового розморожування фінансової підтримки Будапешту, яка раніше була заморожена через проблеми з верховенством закону.