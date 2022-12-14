ЄС має єдність у підтримці України, спроби підірвати це зазнають невдачі - Шольц
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Європейський Союз має єдність у своїй підтримці України, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц у середу вранці, пише УНН з посиланням на Sky News.
Він додав, явно маючи на увазі Угорщину, що спроби підірвати цінності блоку шляхом блокування зовнішньополітичних заходів зазнають невдачі, зазначає видання.
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«Будь-хто, хто думає, що може підірвати цінності ЄС, яким віддана кожна держава-член, блокуючи його зовнішню політику та безпекову політику, зазнає невдачі в цій спробі», — сказав він, виступаючи в парламенті.
Доповнення
Раніше цього тижня Угорщина зняла свої заперечення проти допомоги ЄС обсягом 18 млрд євро Києву після часткового розморожування фінансової підтримки Будапешту, яка раніше була заморожена через проблеми з верховенством закону.