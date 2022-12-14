ЕС един в поддержке Украины, попытки подорвать это потерпят неудачу - Шольц
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Европейский Союз един в своей поддержке Украины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в среду утром, пишет УНН со ссылкой на Sky News.
Он добавил, явно имея в виду Венгрию, что попытки подорвать ценности блока путем блокирования внешнеполитических мер потерпят неудачу, отмечает издание.
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«Любой, кто думает, что может подорвать ценности ЕС, которым привержено каждое государство-член, блокируя его внешнюю политику и политику по безопасности, потерпит неудачу в этой попытке», — сказал он, выступая в парламенте.
Дополнение
Ранее на этой неделе Венгрия сняла свои возражения против помощи ЕС в размере 18 млрд евро Киеву после частичного размораживания финансовой поддержки Будапешту, которая ранее была заморожена из-за проблем с верховенством закона.