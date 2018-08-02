Таксисты Мадрида и Барселоны решили завершить бессрочную забастовку против Uber
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Таксисты в Мадриде и Барселоне решили в среду завершить бессрочную забастовку против онлайн-сервисов частных пассажирских автоперевозок Uber и Cabify. Об этом сообщила газета El Pais, передает УНН.
По ее информации, участники стачки собираются разблокировать движение по центральным улицам после нескольких дней акции.
Забастовка работников сектора началась на прошлой неделе в Барселоне. Таксисты добивались ограничений на выдачу специальных лицензий, которыми пользуются сотрудники Uber и Cabify. Вскоре барселонских водителей поддержали их коллеги из других городов, в том числе из Мадрида.
В понедельник, 30 июля, министерство развития королевства начало переговоры с представителями сектора, чтобы положить конец стачкам. Власти страны, в частности, предлагали передать автономным областям полномочия по выдаче лицензий онлайн-сервисам.
Ранее водители уже неоднократно устраивали различные акции против “растущей недобросовестной конкуренции” Uber и Cabify. Помимо королевства, демонстрации против деятельности таких онлайн-сервисов проходили в других европейских странах, в том числе в Венгрии, Италии, Португалии и Франции.
Как сообщал УНН, после убийства адвоката Милошевича в Сербии началась забастовка.