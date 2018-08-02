Таксисти Мадрида і Барселони вирішили завершити безстроковий страйк проти Uber
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Таксисти в Мадриді і Барселоні вирішили в середу завершити безстроковий страйк проти онлайн-сервісів приватних пасажирських автоперевезень Uber і Cabify. Про це повідомила газета El Pais, передає УНН.
За її інформацією, учасники страйку збираються розблоковувати рух центральними вулицями після декількох днів акції.
Страйк працівників сектора розпочався минулого тижня в Барселоні. Таксисти домагалися обмежень на видачу спеціальних ліцензій, якими користуються співробітники Uber і Cabify. Незабаром барселонських водіїв підтримали їх колеги з інших міст, в тому числі з Мадрида.
У понеділок, 30 липня, міністерство розвитку королівства почало переговори з представниками сектору, щоб покласти край страйкам. Влада країни, зокрема, пропонувала передати автономним областям повноваження з видачі ліцензій онлайн-сервісів.
Раніше водії вже неодноразово влаштовували різні акції проти “зростаючої недобросовісної конкуренції” Uber і Cabify. Крім королівства, демонстрації проти діяльності таких онлайн-сервісів проходили в інших європейських країнах, в тому числі в Угорщині, Італії, Португалії та Франції.
Як повідомляв УНН, після убивства адвоката Мілошевича у Сербії розпочався страйк.