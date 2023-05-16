Такие площадки помогают собирать пакет документов для осуждения российской агрессии: эксперт о важности саммита Совета Европы в Рейкьявике

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“Любые подобные мероприятия являются важными, поскольку на них, во-первых, встречаются страны, которые, в подавляющем своем большинстве, поддерживают Украину, и являются нашими партнерами. Поэтому понятно, что отдельные вопросы, связанные с поддержкой нашего государства или процессами европейской, или политической интеграции, в любом случае обсуждаются. И это дополнительная площадка, которая позволяет решить определенные проблемы, которые возникают или сделать определенные запросы, которые являются актуальными и объективно нужными для нашей страны. Понятно, что на них надо соответствующим образом реагировать, еще присутствовать в том или ином формате и надеяться на какие-то результативные документы”, – заявил он.

Детали

Рейтерович отмечает, что резолюции и декларации, которые принимаются по результатам подобных встреч, должны содержать вещи, связанные с осуждением действий российской федерации. Эти документы можно будет использовать для практических целей, например создание международного трибунала по преступлениям и военной стороны российской федерации.

“Вот мы собираем сейчас такой пакет документов, которые затем будут использоваться на всех этих площадках. Важность таких резолюций зависит от того, кто их принимает. Как правило, прямой юридической силы и прямой юридической силы они не имеют. Но они необходимы для легитимации тех или иных решений, которые потом будут приниматься в формате уже каких-то конкретных институтов, то есть, конкретных учреждений”, – подытожил он.

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Дополнение

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на саммите Европейского совета в Исландии, который начнется 16 мая, будет принято решение о создании международного реестра ущерба, нанесенного Украине россией во время войны. Председательство Исландии в Комитете министров Совета Европы проводит 16 и 17 мая в Рейкьявике Саммит глав государств и правительств 46 государств – членов Организации. Это четвертый саммит Совета Европы с момента его создания в 1949 году.

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