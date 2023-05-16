Такі майданчики допомагають збирати пакет документів для засудження російської агресії: експерт про важливість саміту Ради Європи у Рейк'явіку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. В Ісландії 16 травня відкривається четвертий саміт Ради Європи, який об'єднує глав держав та урядів навколо України та європейських цінностей. Такий майданчик допомагає збирати пакет документів, які сприятимуть та прискорюватимуть засудження російської агресії. Про це у коментарі УНН заявив політичний експерт Ігор Рейтерович, коментуючи важливість цього заходу.
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“Будь-які подібні заходи є важливими, оскільки на них, по-перше, зустрічаються країни, які, в переважній своїй більшості, підтримують Україну, та є нашими партнерами. Тому зрозуміло, що окремі питання, які пов'язані з підтримкою нашої держави або процесами європейської чи політичну інтеграцію, в будь якому випадку обговорюються. І це додатковий майданчик, який дозволяє вирішити певні проблеми, які виникають або зробити певні запити, які є актуальними й об'єктивно потрібними для нашої країни. Зрозуміло, що на них треба відповідним чином реагувати, ще бути в тому чи іншому форматі присутніми і сподіватися на якісь результативні документи”, – заявив він.
Деталі
Рейтерович наголошує, що резолюції та декларації, які приймаються за результатами подібних зустрічей, повинні містити речі, пов'язані із засудженням дій російської федерації. Ці документи можна буде використовувати для практичних речей, наприклад створення міжнародного трибуналу щодо злочинів та військового боку російської федерації.
“От ми збираємо зараз такий пакет документів, які потім будуть використовуватися на всіх цих майданчиках.Важливість таких резолюцій залежить від того, хто їх приймає. Як правило, прямої юридичної сили і прямої юридичної сили вони не мають. Але вони необхідні для легітимації тих чи інших рішень, які потім будуть прийматись форматі вже якихось конкретних інституцій, тобто, конкретних установ”, – підсумував він.
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Доповнення
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що на саміті Європейської ради в Ісландії, який розпочнеться 16 травня, буде ухвалене рішення щодо створення міжнародного реєстру збитків, завданих Україні росією під час війни. Головування Ісландії у Комітеті міністрів Ради Європи проводить 16 та 17 травня у Рейк'явіку Саміт голів держав та урядів 46 держав – членів Організації. Це четвертий саміт Ради Європи з моменту його створення у 1949 році.
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