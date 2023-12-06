Так называемый "гуманитарный штаб" Гройсмана пиарится на продуктовых наборах за бюджетные средства – СМИ
Киев • УНН
Гуманитарный штаб Владимира Гройсмана в Виннице обвиняют в распространении продуктовых наборов, которые покупались за бюджетные средства.
Межрегиональный координационный Гуманитарный штаб в Винницкой области, который возглавляет экс-премьер Владимир Гройсман пиарится на продуктовых наборах, к которым не имеет никакого отношения. Об этом пишет местный TG-канал "Военно-политическая арена Винницкой области", сообщает УНН.
Детали
В частности, издание предполагает что продуктовые наборы покупались за бюджетные средства.
"Снова продуктовые пакеты с партийными логотипами и снова бюджетные средства. мы, честно говоря, надеялись, что хотя бы этот, полезный и действительно необходимый для уязвимых слоев населения вид благотворительности, местные политики но чиновники проводят за собственные средства. на средства собственных благотворительных, общественных организаций, приобщают социально-ответственный бизнес, депутатов-бизнесменов, партийных ритейлеров и застройщиков и так далее. Но даже наша редакция, которая видела много и разного в местной политике, была озадачена. Потому что если наша информация подтвердится, это будет highway to Hell", - пишет "Военно-политическая арена Винницкой области".
Издание цитирует официальное сообщение Винницкой городской Рады о раздаче продуктовых наборов, в котором уже в первом предложении упоминается штаб Гройсмана.
"Департамент социальной политики городского совета совместно с Межрегиональным координационным Гуманитарным штабом начали раздавать продуктовые наборы переселенцам, людям с инвалидностью I группы и семьям, где есть дети с инвалидностью, многодетным семьям, семьям павших и без вести пропавших Защитников и защитниц, подопечным Терцентра. Всего сегодня получили пакеты около 2 тысяч горожан. В течение 20 дней наборы с продуктами раздадут 20 тысячам винничан " - говорится в сообщении Винницкого горсовета.
А также обращает внимание на приписку в конце, которая напоминает тем, кто забыл, чьим решением был создан штаб, и кто" благородно " согласился его возглавить.
"Межрегиональный координационный Гуманитарный штаб (Гуманитарный штаб) создан в начале марта 2022 года совместным решением Винницкого городского головы Сергея Моргунова и председателя Винницкого областного совета Вячеслава Соколового. Возглавить Штаб согласился Владимир Гройсман", - пишет Винницкий горсовет.
Напомним
Мы уже писали о том, что экс-премьер и его соратники по партии "Украинская стратегия Гройсмана" используют упомянутый штаб исключительно для собственного пиара.
В частности, в октябре возник скандал, когда Гройсман громко попиарился на передаче в ряды ВСУ пяти внедорожников-ловцов шахедов и более нож 200 дронов. И довольно быстро выяснилось, что внедорожники, и дроны покупались городским советом за бюджетные средства.
При этом, в Винницком городском совете не видят ничего плохого в том, что сторонний политик приписывает себе заслугу в помощи ВСУ за средства простых винничан.
Дополнительно
Одним из ключевых членов штаба Гройсмана является его верный соратник Владимир Кистион - первый заместитель председателя Винницкого областного совета, депутат от "украинской стратегии Гройсмана" Владимир Кистион.
Свой карьерный взлет от начинал с руководителя "Винницаоблводоканала", потом был заместителем мэра Гройсмана, работал с ним в аппарате Верховной Рады, в апреле 2016 года, когда Гройсман возглавлял правительство, Кистион стал вице-премьером.
В начале 2019 года фамилия Кистиона звучала в контексте уголовного производства по схеме присвоения бюджетных средств. А к одной из фирм, через которую отмывались деньги был причастен сын Владимира Кистиона.
Еще ранее стало известно, что на землях, которые были отчуждены у Винницкого Облводоканала Кистион построил элитное имение.
Так называемый "гуманитарный штаб" Гройсмана пиарится на продуктовых наборах за бюджетные средства – СМИ
Гуманитарный штаб Владимира Гройсмана в Виннице обвиняют в распространении продуктовых наборов, которые покупались за бюджетные средства.
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