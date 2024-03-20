Табурец опроверг фейк о том, что в школах и детсадах Черкасс якобы размещают военных-иностранцев

Председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец опроверг очередной фейк российской пропаганды о том, что в школах и детских садах Черкасс якобы размещают польских, немецких и французских военных. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы Черкасской области.

Друзья! Вы же помните об информационной гигиене? Во время войны это особенно важно. Российские или любые другие сомнительные паблики постоянно публикуют манипулятивную информацию, являются инструментом вражеских ИПСО (специальных информационно-психологических операций). Полет больной фантазии у них без границ, как мы с вами неоднократно убеждались. На всякий случай подчеркну: наши садики и школы используются исключительно (!) по прямому назначению. Там детям предоставляют образовательные услуги. - написал Табурец.

Детали

Глава ОГА в очередной раз подчеркнул, что доверять нужно только проверенным источникам информации. И заверил, что жителей Черкасской области он всегда оперативно информирует обо всем важном.

Это заявление Табурец сделал на фоне слухов распространенных российской пропагандой о том, что в школах и детских садах Черкасс якобы размещают польских, немецких и французских военных.

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