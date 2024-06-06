Связанны с "силовиками" оккупированного Луганска: группа хакеров атаковала Силы обороны Украины

Группа хакеров UAC-0020 (Vermin), связанная с силовыми ведомствами оккупированного Луганска, атаковала силы обороны Украины, передает УНН со ссылкой на Госспецсвязи.

Детали

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA во взаимодействии с Центром кибербезопасности ВСУ обнаружила и исследовала вражескую активность группировки UAC-0020 (Vermin) против Сил обороны Украины.

Что случилось:

- группа хакеров UAC-0020 (Vermin), связанная с силовыми ведомствами оккупированного Луганска, атаковала силы обороны Украины;

- злоумышленники рассылали электронные письма с вложением в виде архива "туррель.фоп.волчок.rar", содержавшего файл-приманку "Wowchok.pdf"; EXE-инсталлятор "sync.exe" и BAT-файл "run_user.bat";

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- файл " sync.exe " содержал как законные компоненты программы SyncThing, так и файлы вредоносных программ SPECTR;

- похищенная информация (документы, файлы, пароли) отправлялась на компьютер злоумышленника с помощью штатного функционала синхронизации SyncThing.

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