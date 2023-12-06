Святой Николай в Одесской области: маленьких пациентов и воспитанников детдома поздравили с праздником
Киев • УНН
Маленьких пациентов детской областной больницы и воспитанников Измаильского специализированного Дома ребенка поздравили с Днем святого Николая
Глава Одесской ОВА Олег Кипер и его заместитель Александр Харлов поздравили маленьких пациентов детской областной больницы и воспитанников Измаильского специализированного Дома ребенка с Днем святого Николая. Об этом Кипер сообщил в своем tg-канале, передает УНН.
"Попытались подарить им хоть немного праздника. Желаем детям скорейшего выздоровления и крепкого здоровья. Будем делать все для того, чтобы условия в детских больницах Одесской области были намного качественнее", - написал он.
Не обошел сегодня Святой Николай и воспитанников Измаильского специализированного Дома ребенка, продолжил Кипер.
"Этим детям особенно важно чувствовать внимание, любовь и заботу взрослых. И конечно, что все они ждали подарков, вкусностей и праздника", - информирует он.
Святой Николай в Одесской области: маленьких пациентов и воспитанников детдома поздравили с праздником
Маленьких пациентов детской областной больницы и воспитанников Измаильского специализированного Дома ребенка поздравили с Днем святого Николая.
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