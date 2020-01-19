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Праздник Крещения Господня напоминает каждому, что мы должны распознавать зло - ПЦУ

Киев • УНН

 • 12369 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Праздник Крещения Господня напоминает каждому, что мы сознательно должны каяться в своих грехах, бороться с искушениями и распознавать зло - и не давать ему стать препятствием единения с Богом. Пусть в этом поможет всем нам Господь. Об этом говорится в сообщении православной церкви Украины на странице в Facebook, передает УНН.

Праздник Крещения Господня напоминает каждому, что мы должны распознавать зло - ПЦУ

"Сегодня мы отмечаем важное для человечества событие - Крещение Господа нашего Иисуса Христа. Таинственно освятив водное естество через погружение в Иордан, Господь открыл нам путь ко второму рождению - от воды и Духа, которым является Таинство Крещения, вводящий нас в единение Святой Церкви. Спаситель принял крещение не ради Себя, ибо безгрешный, а ради нас, чтобы мы могли освободиться от пут греха и смерти", - говорится в сообщении.

В ПЦУ отметили, что праздник называется Богоявлением - "потому что на Иордане воплощенный Сын Божий явил Себя открыто людям, а также произошло откровение всех ти Лиц Пресвятой Троицы: Сын сошел в летние воды, Отец голосом засвидетельствовал Того, Дух Святой сошел с небес в виде голубя".

"Праздник Крещения Господня напоминает каждому, что мы сознательно должны каяться в своих грехах, бороться с искушениями и распознавать зло - и не давать ему стать препятствием единения с Богом. Пусть в этом поможет всем нам Господь. С праздником!" - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, православные и греко-католики Украины сегодня отмечают Крещение.

Напомним, на праздник Крещения Епифаний освятит воды Днепра в столичном Гидропарке.

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