Праздник Крещения Господня напоминает каждому, что мы должны распознавать зло - ПЦУ

КИЕВ. 19 января. УНН. Праздник Крещения Господня напоминает каждому, что мы сознательно должны каяться в своих грехах, бороться с искушениями и распознавать зло - и не давать ему стать препятствием единения с Богом. Пусть в этом поможет всем нам Господь. Об этом говорится в сообщении православной церкви Украины на странице в Facebook, передает УНН.