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Священнослужителя арестовали за торговлю переделанным оружием

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 июля. УНН. Суд во Львове арестовал священнослужителя за торговлю переработанной оружием. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

"В среду, 8 июля, 48-летнего священнослужителя, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, задержали оперативники управления стратегических расследований во Львовской области Нацполиции, следователи отдела по расследованию особо тяжких преступлений (детективы) следственного управления полиции Львовской области под процессуальным руководством прокуратуры области", - говорится в сообщении.

По данным полиции, мужчина покупал стартовые и шумовые пистолеты и в собственном доме, в котором организовал оружейную, переделывал их на боевые. Далее подыскивал покупателей и по почте переправлял им оружие.

В ходе санкционированных обысков правоохранители изъяли различного вида оружие, боеприпасы, взрывные устройства, говорится в сообщении.

Так, следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

"Сегодня, 10 июля, подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 105 тысяч гривен. За содеянное 48-летнему мужчине может грозить наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет", - сообщили в полиции, дополнительно проинформировав, что такое решение принял Галицкий районный суд во Львове.

Напомним, СБУ в этом году изъяла из незаконного оборота 207 единиц огнестрельного оружия, 159 кг взрывчатых веществ и 45 тысяч боеприпасов - изъятого достаточно, чтобы вооружить две роты военнослужащих.

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