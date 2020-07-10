Священнослужителя арештували за торгівлю переробленою зброєю
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Суд у Львові заарештував священнослужителя через торгівлю переробленою зброєю. Про це повідомляє УНН із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.
"У середу, 8 липня, 48-річного священнослужителя, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, затримали оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області Нацполіції, слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів (детективи) слідчого управління поліції Львівщини за процесуального керівництва прокуратури області", - йдеться у повідомленні.
За даними поліції, що чоловік купував стартові та шумові пістолети та у власному помешканні, в якому організував зброярню, перероблював їх на бойові. Далі підшукував покупців та поштою переправляв їм зброю.
У ході санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили різного виду зброю, набої до неї, вибухові пристрої, йдеться у повідомленні.
Так, слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального Кодексу України.
"Сьогодні, 10 липня, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 105 тисяч гривень. За скоєне 48-річному чоловікові може загрожувати покарання — позбавлення волі на строк від трьох до семи років", - повідомили у поліції, додатково проінформувавши, що таке рішення ухвалив Галицький районний суд у Львові.
Нагадаємо, СБУ цього року вилучила з незаконного обігу 207 одиниць вогнепальної зброї, 159 кг вибухових речовин та 45 тисяч боєприпасів - вилученого арсеналу достатньо, щоб озброїти дві роти військовослужбовців.