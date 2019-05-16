Священный синод ПЦУ созывают на 24 мая: будут говорить о единстве

"Мы планируем 24-го провести заседание Священного синода", - сказал он.

По словам Епифания, на Священном синоде будет обсуждаться общее состояние дел в православной церкви "и, возможно, будет дана оценка тем действиям, которые до сих пор были совершены".

Он также отметил, что согласно нормам нового Устава, архиереи избираются на кафедру пожизненно, "но если будут какие-то недоразумения, совершено определенные действия, то это будет рассматривать и Священный синод, и церковный суд, после чего будут принимать соответствующие решения по уставу".

"Конечно, если мы руководствуемся коллегиально, то, соответственно, на Священном синоде будут рассматривать различные вопросы и будут приняты определенные решения, касающиеся нашего единства. Я, как предстоятель, и Священный синод призваны все делать для того, чтобы в церкви царили единство и мир. Мы не будем делать то, что разрушает наше единство", - подчеркнул глава ПЦУ.

Как сообщал УНН, Епифаний заявил, что ультиматумы Филарета унижают его как предстоятеля.