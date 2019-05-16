Священний синод ПЦУ скликають на 24 травня: говоритимуть про єдність
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Проведення Священного синоду Православної церкви України планується 24 травня. Про це в інтерв’ю BBC News Україна сказав предстоятель Православної церкви України Епіфаній, передає УНН.
"Ми плануємо 24-го провести засідання Священного синоду", - сказав він.
За словами Епіфанія, на Священному синоді буде обговорюватися загальний стан справ в православній церкві "і, можливо, буде дана оцінка тим діям, які до цього часу були звершені".
Він також зазначив, що згідно з нормами нового Статуту, архієреї обираються на кафедру довічно, "але якщо будуть якісь непорозуміння, вчинено певні дії, то це розглядатиме і Священний синод, і церковний суд, після чого ухвалюватимуть відповідні рішення за статутом".
"Звісно, якщо ми керуємося колегіально, то, відповідно, на Священному синоді розглядатимуть різні питання і буде ухвалено певні рішення, що стосуються нашої єдності. Я, як предстоятель, і Священний синод покликані все робити для того, щоб в церкві панували єдність і мир. Ми не будемо робити того, що руйнує нашу єдність", - наголосив глава ПЦУ.
Як повідомляв УНН, Епіфаній заявив, що ультиматуми Філарета принижують його як предстоятеля.