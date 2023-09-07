Священнику УПЦ (МП) сообщили о подозрении из-за символики коммунистического тоталитарного режима

Детали

"Настоятелю одного из храмов Хустской епархии УПЦ (МП)... сообщили о подозрении в распространении и публичном использовании символики коммунистического тоталитарного режима (ч. 1 ст. 436-1 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Правоохранители установили, что священнослужитель, будучи сторонником коммунистического тоталитарного режима, публично демонстрировал свою позицию в одной из социальных сетей.

"Там, среди своей многотысячной аудитории, подозреваемый размещал изображения с коммунистическими символами, в частности со значком красной звезды и военным орденом СССР. Кроме того, мужчина размещал сообщения, в которых поздравлял «С днем Великой Победы» и даже «украшал» свою аватарку изображением пятиконечной красной звезды", - отметили в прокуратуре.

На днях, как указано, у подозреваемого провели обыск, во время которого "нашли и изъяли компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности, а также материалы и литературу пророссийского характера, которая могла использоваться для распространения пропаганды среди населения".

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