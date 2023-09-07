Священнику УПЦ (МП) повідомили про підозру через символіку комуністичного тоталітарного режиму
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. У Закарпатській області священника УПЦ (МП) підозрюють у поширенні забороненої символіки комуністичного тоталітарного режиму, повідомили у пресслужбі Закарпатської обласної прокуратури, пише УНН.
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"Настоятелю одного з храмів Хустської єпархії УПЦ (МП)... повідомили про підозру у поширенні та публічному використанні символіки комуністичного тоталітарного режиму (ч. 1 ст. 436-1 КК України)", - повідомили у прокуратурі.
Правоохоронці встановили, що священнослужитель, будучи прихильником комуністичного тоталітарного режиму, публічно демонстрував свою позицію в одній із соціальних мереж.
"Там, серед своєї кількатисячної авдиторії, підозрюваний розміщував зображення з комуністичними символами, зокрема зі значком червоної зірки та військовим орденом СРСР. Крім того, чоловік розміщував дописи, у яких вітав «С днем Великой Победы» та навіть «прикрашав» свою аватарку зображенням п’ятикутної червоної зірки", - зазначили у прокуратурі.
Днями, як вказано, у підозрюваного провели обшук, під час якого "знайшли та вилучили комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності, а також матеріали та літературу проросійського характеру, яка могла використовуватися для поширення пропаганди серед населення".
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