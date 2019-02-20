Священники активно включились в агитацию на выборах - КИУ

Ранее о кандидатах в президенты Украины говорили на собраниях территориальных общин. Теперь эту тему поднимают чуть ли не на каждом церковном собрании, говорит Телень.

"Очень интересно наблюдать, как у нас священники, епископы, церковные старосты присоединились к предвыборной компании. И я думаю, что для Винницкой области это будет одним из рычагов влияния на мнение верующих, на мнение потенциального избирателя, за кого он может проголосовать", - подчеркнул он.

Напомним, в Украине продолжается активная фаза избирательного процесса на выборах президента Украины. Отметим, что с начала предвыборной кампании полицейские зарегистрировали 1584 заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом. Подавляющее большинство из них касаются незаконной агитации - 1038.

Добавим также, что в Украине идет процесс становления Православной Украинской церкви, которую активно поддерживает действующий Президент Украины Петр Порошенко, который также участвует в выборах. Так к ПЦУ уже перешло более 300 приходов, которые ранее входили в состав УПЦ МП, которой приписывают поддержку представителей оппозиционных сил.