Священники активно включилися в агітацію на виборах - КВУ

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Особливістю виборчої кампанії 2019 року стало те, що в ній активну участь беруть церковні діячі. Про це під час прес-конференції заявив представник Комітету виборців України у Вінницькій області В'ячеслав Телень, передає кореспондент УНН.

Раніше про кандидатів у президенти України говорили на зібраннях територіальних громад. Тепер цю тему піднімають чи не на кожному церковному зібранні, каже Телень.

"Дуже цікаво спостерігати, як у нас священики, єпископи, церковні старости долучилися до передвиборчої компанії. І я думаю, що для Вінницької області це буде одним із важелів впливу на думку вірян, на думку потенційного виборця, за кого він може проголосувати", - підкреслив він.

Нагадаємо, в Україні триває активна фаза виборчого процесу на виборах президента України. Зауважимо, що з початку передвиборчої кампанії поліцейські зареєстрували 1584 заяви та повідомлення, пов’язані з виборчим процесом. Переважна більшість з них стосуються незаконної агітації – 1038.

Додамо також, що в Україні триває процес становлення Православної української церкви, яку активно підтримує діючий Президент України Петро Порошенко, який також бере участь у виборах. Так до ПЦУ вже перейшло більше 300 парафій, які раніше входили до складу УПЦ МП, якій приписують підтримку представників опозиційних сил.

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