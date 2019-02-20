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За добу поліція відкрила 4 кримінальні провадження за порушення виборчого законодавства

За добу поліція відкрила 4 кримінальні провадження за порушення виборчого законодавства

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. За добу в Україні поліція відкрила чотири кримінальні провадження, пов’язані з виборчим процесом. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції України.

"Упродовж минулої доби до органів поліції надійшло 48 таких заяв та повідомлень. За чотирма фактами правоохоронці відкрили кримінальні провадження", - йдеться в повідомленні.

Так, у Чернігівській області невідомі відібрали агітаційну продукцію у волонтера однієї з громадських організацій. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 157 КК України - це перешкоджання здійсненню виборчого права.

А в Одеській області, за даними поліції, чоловік пробрався до офісу однієї з політичних партій та пошкодив меблі та оргтехніку. Відомості про цю подію внесли до ЄРДР за ст. 194 КК України, тобто умисне знищення або пошкодження майна. За цією ж статтею відкрито кримінальне провадження у Харківській області. Там невідома особа пошкодила агітаційний намет одного з кандидатів у президенти.

Також на Харківщині невідомий здійснив крадіжку агітаційного майна. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 185 КК України (Крадіжка).

"Загалом з початку виборчої кампанії поліція відкрила 69 кримінальних проваджень. Зокрема 37 з них стосується порушень виборчого законодавства, а ще 32 пов’язані з проведенням виборчої кампанії. Крім того, за добу поліцейські склали 12 адміністративних протоколів пов’язаних з виборчим процесом. А з початку передвиборчої кампанії – 380 протоколів", - зазначили у Нацполіції.

Усього з початку передвиборчої кампанії поліцейські зареєстрували 1584 заяви та повідомлення, пов’язані з виборчим процесом.

"Переважна більшість з них стосуються незаконної агітації – 1038, підкупу виборців – 112, пошкодження майна – 27 та хуліганства – 22", - додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що за добу було відкрито п'ять кримінальних проваджень, пов'язаних з виборчим процесом.

Нагадаємо, харків'янину присудили 51 грн штрафу за порушення виборчого законодавства.

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