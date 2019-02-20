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За сутки полиция открыла 4 уголовных производства за нарушение избирательного законодательства

За сутки полиция открыла 4 уголовных производства за нарушение избирательного законодательства

Киев  •  УНН

 • 7204 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. За сутки в Украине полиция открыла четыре уголовных производства, связанных с избирательным процессом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины.

"За прошедшие сутки в органы полиции поступило 48 таких заявлений и сообщений. По четырем фактам правоохранители открыли уголовные производства", - говорится в сообщении.

Так, в Черниговской области неизвестные отобрали агитационную продукцию у волонтера одной из общественных организаций. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст. 157 УК Украины - это препятствование осуществлению избирательного права.

А в Одесской области, по данным полиции, мужчина проник в офис одной из политических партий и повредил мебель и оргтехнику. Сведения об этом событии внесли в ЕРДР по ст. 194 УК Украины, то есть умышленное уничтожение или повреждение имущества. По этой же статье открыто уголовное производство в Харьковской области. Там неизвестный повредил агитационную палатку одного из кандидатов в президенты.

Также в Харьковской области неизвестный совершил кражу агитационного имущества. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 185 УК Украины (Кража).

"Всего с начала избирательной кампании полиция открыла 69 уголовных производств. В частности 37 из них касается нарушений избирательного законодательства, а еще 32 связаны с проведением избирательной кампании. Кроме того, за сутки полицейские составили 12 административных протоколов связанных с избирательным процессом. А с начала предвыборной кампании - 380 протоколов", - отметили в Нацполиции.

Всего с начала предвыборной кампании полицейские зарегистрировали 1584 заявления и сообщения, связанных с избирательным процессом.

"Подавляющее большинство из них касаются незаконной агитации - 1038, подкупа избирателей - 112, повреждения имущества - 27 и хулиганства - 22", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что за сутки было открыто пять уголовных производств, связанных с избирательным процессом.

Напомним, харьковчанину присудили 51 грн штрафа за нарушение избирательного законодательства.

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