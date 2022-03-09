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Свои должности потеряли 8 генералов: Данилов заявил, что российские захватчики сменили тактику и военное руководство

Киев • УНН

 • 281966 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Россия сменила тактику относительно своего вторжения в Украину, свои должности потеряли порядка 8 генералов. Об этом во время телемарафона заявил секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Алексей Данилов, пишет УНН.

Цитата

“Мы на сегодня имеем четкое понимание, какие планы есть у врага. Они немного изменились с начала войны, которую они имели желание сделать за 2-3 дня и пройти маршем, как они говорили, по Крещатику. Этого нет и никогда этого не будет”, - сказал Данилов.

“Более того, они сейчас перешли в другую тактику, у них поменялось руководство - было снято порядка 8 генералов со своих должностей с учетом того, что они не выполнили свое задание, сейчас назначены новые”, - отметил он.

Детали

Секретарь СНБО отметил, что Украина четко понимает, что происходит в Российской Федерации, и может сказать, что россияне “в отчаянии”.

“Если сегодня наш Центр анализирует что происходит на телевидении Российской Федерации, уже даже такие как Соловьев и другие мерзавцы - они уже даже дают заднюю, начинают что-то там рассуждать. Я еще раз подчеркиваю - это наша война, которую мы обязательно выиграем”, - добавил он.

Ранее

Как писал УНН, после удара по роддому Мариуполя начнется совсем другая война, раньше были цветочки. Так обратился к российским военным советник руководителя офиса Президента Алексей Арестович.

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