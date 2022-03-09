Свои должности потеряли 8 генералов: Данилов заявил, что российские захватчики сменили тактику и военное руководство

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“Мы на сегодня имеем четкое понимание, какие планы есть у врага. Они немного изменились с начала войны, которую они имели желание сделать за 2-3 дня и пройти маршем, как они говорили, по Крещатику. Этого нет и никогда этого не будет”, - сказал Данилов.

“Более того, они сейчас перешли в другую тактику, у них поменялось руководство - было снято порядка 8 генералов со своих должностей с учетом того, что они не выполнили свое задание, сейчас назначены новые”, - отметил он.

Детали

Секретарь СНБО отметил, что Украина четко понимает, что происходит в Российской Федерации, и может сказать, что россияне “в отчаянии”.

“Если сегодня наш Центр анализирует что происходит на телевидении Российской Федерации, уже даже такие как Соловьев и другие мерзавцы - они уже даже дают заднюю, начинают что-то там рассуждать. Я еще раз подчеркиваю - это наша война, которую мы обязательно выиграем”, - добавил он.

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