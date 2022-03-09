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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Свої посади втратили 8 генералів: Данілов заявив, що російські загарбники змінили тактику і військове керівництво

Свої посади втратили 8 генералів: Данілов заявив, що російські загарбники змінили тактику і військове керівництво

Київ • УНН

 • 281967 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Росія змінила тактику щодо свого вторгнення в Україну, свої посади втратили порядка 8 генералів. Про це під час телемарафону заявив секретар Ради з національної безпеки і оборони Олексій Данілов, пише УНН.

Цитата

“Ми на сьогодні маємо чітке розуміння, які плани є у ворога. Вони трошечки змінились з початку війни, яку вони мали бажання зробити за 2-3 дні і пройти маршем, як вони казали, по Хрещатику. Цього немає і ніколи цього не буде”, - сказав Данілов.

“Більш того, вони зараз перейшли в іншу тактику, у них змінилось керівництво – було знято порядка 8 генералів зі своїх посад з урахуванням того, що вони не виконали своє завдання, зараз призначені нові”, - зазначив він.

Деталі

Секретар РНБО зазначив, що Україна чітко розуміє, що відбувається в Російській Федерації, та може сказати, що росіяни “в розпачі”.

“Якщо сьогодні наш Центр аналізує що відбувається на телебаченні Російської Федерації, вже навіть такі як Соловйов та інші мерзотники – вони вже навіть дають заднюю, починають шось там розмірковувати. Я ще раз наголошую – це наша війна, яку ми обов’язково виграємо”, - додав він.

Раніше

Як писав УНН, після удару по пологовому будинку Маріуполя почнеться зовсім інша війна, раніше були квіточки. Так звернувся до російських військових радник керівника офісу Президента Олексій Арестович.

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