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"Свобода России" вербует тысячи россиян для атаки на москву - The Times

"Свобода России" вербует тысячи россиян для атаки на москву - The Times

Киев • УНН

 • 946559 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Легион "Свобода России", который воюет против путинского режима, вербует тысячи россиян для наступления на москву, сообщает The Times, передает УНН.

Детали 

Доброволец с позывным "Цезарь" отметил, что сейчас в Легионе насчитывается от 500 до 1000 бойцов.

Он рассказал, что "тысячи претендентов" из россии хотят попасть в подразделение. Поэтому Легион будет продолжать совершать рейды на границе, пока их силы не будут достаточно большими, чтобы атаковать москву.

"У нас серьезные возможности. У нас есть минометы, бронемашины, ПЗРК "Стингер", переносные противотанковые комплексы и высокоэффективные разведывательные беспилотники", – сказал "Цезарь".

"Цезарь" отметил, что основная цель российских добровольцев – это защита Украины, освобождение ее территорий и свержение путинского режима.

Желающим он советует связаться с представителями Легиона в Интернете. После этого кандидаты пройдут проверку биографических данных и процесс отбора.

По его словам, россияне смогут попасть в Украину через нейтральные страны.

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