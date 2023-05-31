"Свобода России" вербует тысячи россиян для атаки на москву - The Times
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Легион "Свобода России", который воюет против путинского режима, вербует тысячи россиян для наступления на москву, сообщает The Times, передает УНН.
Детали
Доброволец с позывным "Цезарь" отметил, что сейчас в Легионе насчитывается от 500 до 1000 бойцов.
Он рассказал, что "тысячи претендентов" из россии хотят попасть в подразделение. Поэтому Легион будет продолжать совершать рейды на границе, пока их силы не будут достаточно большими, чтобы атаковать москву.
"У нас серьезные возможности. У нас есть минометы, бронемашины, ПЗРК "Стингер", переносные противотанковые комплексы и высокоэффективные разведывательные беспилотники", – сказал "Цезарь".
"Цезарь" отметил, что основная цель российских добровольцев – это защита Украины, освобождение ее территорий и свержение путинского режима.
Желающим он советует связаться с представителями Легиона в Интернете. После этого кандидаты пройдут проверку биографических данных и процесс отбора.
По его словам, россияне смогут попасть в Украину через нейтральные страны.