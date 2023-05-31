"Свобода Росії" вербує тисячі росіян для атаки на москву – The Times
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Легіону "Свобода Росії", який воює проти путінського режиму, вербує тисячі росіян для наступу на москву, повідомляє The Times, передає УНН.
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Доброволець з позивним "Цезар" зазначив, що зараз у Легіоні налічується від 500 до 1000 бійців.
Він розповів, що "тисячі претендентів" з росії хочуть попасти до підрозділу. Тому Легіон продовжуватиме здійснювати рейди на кордоні, доки їхні сили не будуть достатньо великими, щоб атакувати москву.
"У нас серйозні можливості. У нас є міномети, бронемашини, ПЗРК "Стінгер", переносні протитанкові комплекси та високоефективні розвідувальні безпілотники", – сказав "Цезар".
"Цезар" зауважив, що основна мета російських добровольців – це захист України, звільнення її територій та повалення путінського режиму.
Охочим він радить зв'язатися з представниками Легіону в Інтернеті. Після цього кандидати пройдуть перевірку біографічних даних та процес відбору.
За його словами, росіяни зможуть потрапити до України через нейтральні країни.