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"Свобода Росії" вербує тисячі росіян для атаки на москву – The Times

"Свобода Росії" вербує тисячі росіян для атаки на москву – The Times

Київ • УНН

 • 946559 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Легіону "Свобода Росії", який воює проти путінського режиму, вербує тисячі росіян для наступу на москву, повідомляє The Times, передає УНН.

Деталі 

Доброволець з позивним "Цезар" зазначив, що зараз у Легіоні налічується від 500 до 1000 бійців.

Він розповів, що "тисячі претендентів" з росії хочуть попасти до підрозділу. Тому Легіон продовжуватиме здійснювати рейди на кордоні, доки їхні сили не будуть достатньо великими, щоб атакувати москву.

"У нас серйозні можливості. У нас є міномети, бронемашини, ПЗРК "Стінгер", переносні протитанкові комплекси та високоефективні розвідувальні безпілотники", – сказав "Цезар".

"Цезар" зауважив, що основна мета російських добровольців – це захист України, звільнення її територій та повалення путінського режиму.

Охочим він радить зв'язатися з представниками Легіону в Інтернеті. Після цього кандидати пройдуть перевірку біографічних даних та процес відбору.

За його словами, росіяни зможуть потрапити до України через нейтральні країни.

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