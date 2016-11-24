Свежая осенняя погода ожидает украинцев сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сегодня антициклон и область высокого атмосферного давления станет причиной сухой погоды в большинстве областей Украины, поэтому существенные осадки маловероятны, передает УНН со ссылкой на Гидрометцентр.
Температура воздуха ожидается ночью 0-5 С °, на востоке -4-10 С ° в течение дня от -2 С ° до + 5С °, в западной части до + 6 + 9 С °.
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- В западной части будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью 0-5 С °, местами 0 + 3 С °, днем + 3 + 9 С °, на Закарпатье до + 10 + 12 С °.
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- В северных областях - без осадков. Температура воздуха ночью 2-7 С °, на Сумщине местами до -10 С °, днем от -2 С ° до +3 С °.
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- В восточных областях ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью -4-10 С °, днем от -3 С ° до +4 С °.
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- В центральной части - без осадков. Температура воздуха ночью от +3 С ° до -2 С °, днем 0 + 5 С °.
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- В южной части - без существенных осадков. Температура воздуха ночью от +3 С ° до -2 С °, днем + 1 + 6 С °.
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Местами ожидаются туманы и дымки.
Ветер в Украине юго-западный, 5-12 м / с.