Свежая осенняя погода ожидает украинцев сегодня

Температура воздуха ожидается ночью 0-5 С °, на востоке -4-10 С ° в течение дня от -2 С ° до + 5С °, в западной части до + 6 + 9 С °.



В западной части будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью 0-5 С °, местами 0 + 3 С °, днем ​​+ 3 + 9 С °, на Закарпатье до + 10 + 12 С °.



В северных областях - без осадков. Температура воздуха ночью 2-7 С °, на Сумщине местами до -10 С °, днем ​​от -2 С ° до +3 С °.



В восточных областях ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью -4-10 С °, днем ​​от -3 С ° до +4 С °.



В центральной части - без осадков. Температура воздуха ночью от +3 С ° до -2 С °, днем ​​0 + 5 С °.



В южной части - без существенных осадков. Температура воздуха ночью от +3 С ° до -2 С °, днем ​​+ 1 + 6 С °.



Местами ожидаются туманы и дымки.

Ветер в Украине юго-западный, 5-12 м / с.