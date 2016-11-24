Свіжа осіння погода очікує українців сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Сьогодні антициклон і область високого атмосферного тиску стане причиною сухої погоди у більшості областей України, тому суттєві опади малоймовірні, передає УНН з посиланням на Гідрометцентр.
Температура повітря очікується вночі 0-5 С°, на сході -4-10 С° у, протягом дня від -2 С° до +5 С°, у західній частині до +6+9 С°.
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- У західній частині переважатиме суха погода. Температура повітря вночі 0-5 С°, місцями 0+3 С°, вдень +3+9 С°, на Закарпатті до +10+12 С°.
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- У північних областях - переважно без опадів. Температура повітря вночі 2-7 С°, на Сумщині місцями до -10 С°, вдень від -2 С° до +3 С°.
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- У східних областях очікується суха погода. Температура повітря вночі -4-10 С°, вдень від -3 С° до +4 С°.
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- У центральній частині - без опадів. Температура повітря вночі від +3 С° до -2 С°, вдень 0+5 С°.
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- У південній частині - без істотних опадів. Температура повітря вночі від +3 С° до -2 С°, вдень +1+6 С°.
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Місцями очікуються тумани та серпанки.
Вітер в Україні південний, 5-12 м/с.