“Миру угрожает ураган голода”: президент одного из крупнейших в мире поставщиков минудобрений сделал неутешительный прогноз

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"Мы находимся в остром продовольственном кризисе, подобного которому давно не было. В некоторых частях Африки, таких как зона Сахеля или Эфиопия, есть родители, которые не могут прокормить своих детей. <…> Миру угрожает ураган голода", - заявил он и добавил, что без россии и беларуси эту проблему не решить.

"россия и беларусь являются одними из крупнейших производителей азотных и калийных удобрений. И их собственные национальные экспортные ограничения, и западные санкции против этих государств приводят к тому, что на мировой рынок поступит мало удобрений", — пояснил президент Yara.

Добавим

Предприятия Yara располагаются в больше чем 60 странах мира, а объем производства превышает 28,4 млн тонн удобрений в год. Компании также принадлежит 49 % в СП с российским ОАО "Акрон" — ЗАО "Нордик Рус Холдинг".

Кроме этого, в прошлом году генеральным директором Международной ассоциации производителей удобрений (IFA) стал Свейн Торе Холсетер, а его заместителем был избран нынешний CEO российской компании “Уралхим” Дмитрий Коняев.

И Холсетер, и Коняев входят в состав Исполнительного совета директоров до сегодняшнего дня.

Дмитрий Коняев стал СЕО российского “Уралхима” после того, как Евросоюз официально объявил о новых санкциях в отношении ряда предпринимателей из рф, среди которых был олигарх Дмитрий Мазепин - тогдашний генеральный директор “Уралхима”. Сразу после объявления санкций, он снизил свою долю в концерне ниже 50% и ушел с должности гендиректора.

По мнению экономистов, бизнесмен таким образом планировал обойти санкции, наложенные ЕС.

Напомним

Сразу после вторжения россии в Украину, 24 февраля, Путин собрал ведущих представителей российского бизнеса – сообщал Bloomberg. В агентстве подчеркнули, что эта встреча была использована ЕС как повод для введения санкций против нескольких российских бизнесменов, поскольку показала их близость к президенту россии.

Тогда во встрече с путиным в кремле приняли участие 37 бизнесменов и топ-менеджеров частных и госкомпаний, среди которых, в частности, был председатель правления "Газпромбанка" Андрей Акимов, глава "Сибура" Дмитрий Конов, гендиректор "Еврохима" Владимир Рашевский, экс-гендиректор "Уралхима" Дмитрий Мазепин (на время встречи - еще действующий глава концерна) и другие.

По информации УНН, последний проводил еще ряд переговоров с путиным сразу перед войной. В 4 утра 24 февраля Мазепин сразу прекратил транзит аммиака в Украину через аммиакопровод “Тольятти-Одесса”.