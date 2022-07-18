"Світу загрожує ураган голоду": президент одного з найбільших у світі постачальників міндобрив зробив невтішний прогноз

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"Ми знаходимося в гострій продовольчій кризі, подібної до якої давно не було. У деяких частинах Африки, таких як зона Сахеля або Ефіопія, є батьки, які не можуть прогодувати своїх дітей. <…> Світу загрожує ураган голоду", - заявив він і додав, що без росії та білорусі цю проблему не вирішити.

"росія і білорусь є одними з найбільших виробників азотних і калійних добрив. І їх власні національні експортні обмеження, і західні санкції проти цих держав призводять до того, що на світовий ринок надійде мало добрив", — пояснив президент Yara.

Додамо

Підприємства Yara розташовуються у більш ніж 60 країнах світу, а обсяг виробництва перевищує 28,4 млн тонн добрив на рік. Компанії також належить 49% у СП із російським ВАТ "Акрон" — ЗАТ "Нордік Рус Холдинг".

Окрім цього, минулого року генеральним директором Міжнародної асоціації виробників добрив (IFA) став Свейн Торе Холсетер, а його заступником було обрано нинішнього CEO російської компанії "Уралхім" Дмитра Коняєва.

І Холсетер, і Коняєв входять до складу Виконавчої ради директорів до сьогодні.

Дмитро Коняєв став СЕО російського “Уралхіма” після того, як Євросоюз офіційно оголосив про нові санкції щодо низки підприємців з росії, серед яких був олігарх Дмитро Мазепін - тодішній генеральний директор “Уралхіму”. Відразу після оголошення санкцій він знизив свою частку в концерні нижче 50% і пішов з посади гендиректора.

На думку економістів, бізнесмен таким чином планував обійти санкції, накладені ЄС.

Нагадаємо

Одразу після вторгнення росії в Україну, 24 лютого, Путін зібрав провідних представників російського бізнесу – повідомляв Bloomberg. В агентстві наголосили, що ця зустріч була використана ЄС як привід для введення санкцій проти кількох російських бізнесменів, оскільки показала їхню близькість до президента росії.

Тоді у зустрічі з путіним у кремлі взяли участь 37 бізнесменів та топ-менеджерів приватних та держкомпаній, серед яких, зокрема, був голова правління "Газпромбанку" Андрій Акімов, голова "Сібуру" Дмитро Конов, гендиректор "Єврохіму" Володимир Рашевський, ексгендиректор "Уралхіму" Дмитро Мазепін (на час зустрічі - ще чинний голова концерну) та інші.

За інформацією УНН, останній проводив ще низку переговорів з путіним одразу перед війною. О 4 ранку 24 лютого Мазепін відразу припинив транзит аміаку в Україну через аміакопровід “Тольятті-Одеса”.