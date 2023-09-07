Мировой гигант по производству стекла Şişecam Group попал в список международных спонсоров войны

ukru
15:57 • 16574 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13:47 • 51761 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 78947 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 62278 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 66267 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 106192 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 128731 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 161728 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 193249 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 137074 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Омбудсмен: в сети распространяется видео с вероятной казнью безоружных украинских военных в плену россиян

Омбудсмен: в сети распространяется видео с вероятной казнью безоружных украинских военных в плену россиян

13 марта, 07:22 • 30919 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 116633 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

11:00 • 101580 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

11:41 • 80352 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 61302 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 161723 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 193244 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 136524 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 143302 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 180070 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 12568 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 61302 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 116633 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 153652 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 160660 просмотра
Актуальное
Мировой гигант по производству стекла Şişecam Group попал в список международных спонсоров войны

Мировой гигант по производству стекла Şişecam Group попал в список международных спонсоров войны

Киев • УНН

 • 416831 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны турецкого производителя стеклянной продукции Şişecam Group, передает УНН.

Детали

НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны турецкую Şişecam Group. Компания продолжает вести бизнес с рф и остается крупнейшим в россии экспортером в своей отрасли.

Основными сферами деятельности компании являются стеклянное и химическое производство. Она занимает второе место в мире по объемам производства стеклянной посуды, пятое место среди производителей стеклянной тары и листового стекла, а также является мировым лидером в производстве кальцинированной соды и химических веществ на основе хрома.

Доход компании Şişecam за 2022 год увеличился до 3,6 млрд долларов, чистая прибыль увеличилась до 740 млн долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАПК внесло две ведущие пищевые корпорации в перечень международных спонсоров войны

С начала российской агрессии, в 2014 году, Sisecam Flat Glass осуществляет производство в направлении архитектурно-строительного и автомобильного стекла в россии на ОЭЗ «Алабуга» в республике татарстан. Там производятся и «Шахеды», которыми россияне регулярно атакуют Украину.

В россии консолидированные объемы производства листового стекла, стеклотары и посуды из стекла компании Şişecam превышают 1,5 млн тонн в год, а общие объемы инвестиций превышают 1,25 млрд долларов. Компания обеспечивает рабочие места для 3 414 работников на своих заводах в рф, тем самым создавая рабочие места и поддерживая экономику государства-террориста.

В частности, дочерние компании Şişecam Group, которые производят листовое стекло, посуду из стекла и стеклянную тару, за 2022 год уплатили налогов в рф на более 11,2 млн долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Продолжают вести бизнес в рф: Philip Morris и Japan Tobacco попали в перечень международных спонсоров войны

Учитывая, что ведение войны очень дорого обходится рф, а замороженные активы и введенные санкции продолжают давить на экономику агрессора, рф очень рассчитывает на получение дополнительных средств для своего бюджета, в частности благодаря уплате налогов такими компаниями, отметили в НАПК.

И напомнили, что российские законы требуют от работодателей сотрудничать с властями в мобилизационной кампании, например, передавая личные данные работников в военкомат. Несмотря на то, что иностранная компания может утверждать, что власти не обращались к ней с такими вопросами, чем дольше компания остается в рф, тем труднее будет объяснить, что ей удалось обойти требования этих законов.

В агентстве отметили, что никаких попыток осудить войну россии против Украины от руководства компании так и не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАПК внесло владельца AliExpress в перечень международных спонсоров войны

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаЭкономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы