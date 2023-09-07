Світовий гігант з виробництва скла Şişecam Group потрапив у перелік міжнародних спонсорів війни
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни турецького виробника скляної продукції Şişecam Group, передає УНН.
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НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни турецьку Şişecam Group. Компанія продовжує вести бізнес з рф та залишається найбільшим в росії експортером в своїй галузі.
Основними сферами діяльності компанії є скляне та хімічне виробництво. Вона займає друге місце у світі за обсягами виробництва скляного посуду, п’яте місце серед виробників скляної тари і листового скла, а також є світовим лідером у виробництві кальцинованої соди й хімічних речовин на основі хрому.
Дохід компанії Şişecam за 2022 рік збільшився до 3,6 млрд доларів, чистий прибуток збільшився до 740 млн доларів.
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Від початку російської агресії, у 2014 році, Sisecam Flat Glass здійснює виробництво в напрямку архітектурно-будівельного та автомобільного скла в росії на ОЕЗ «Алабуга» в республіці татарстан. Там виробляються й «Шахеди», якими росіяни регулярно атакують Україну.
У росії консолідовані обсяги виробництва листового скла, склотари та посуду зі скла компанії Şişecam перевищують 1,5 млн тонн на рік, а загальні обсяги інвестицій перевищують 1,25 млрд доларів. Компанія забезпечує робочі місця для 3 414 працівників на своїх заводах в рф, тим самим створюючи робочі місця та підтримуючи економіку держави-терориста.
Зокрема, дочірні компанії Şişecam Group, які виробляють листове скло, посуд зі скла та скляної тари, за 2022 рік сплатили податків в рф на понад 11,2 млн доларів.
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Враховуючи, що ведення війни дуже дорого обходиться рф, а заморожені активи та впроваджені санкції продовжують тиснути на економіку агресора, рф дуже розраховує на отримання додаткових коштів для свого бюджету, зокрема завдяки сплаті податків такими компаніями, зауважили в НАЗК.
І нагадали, що російські закони вимагають від роботодавців співпрацювати з владою в мобілізаційній кампанії, наприклад, передаючи особисті дані працівників до військкомату. Попри те, що іноземна компанія може стверджувати, що влада не зверталася до неї з такими питаннями, чим довше компанія залишається в рф, тим важче буде пояснити, що їй вдалося обійти вимоги цих законів.
В агентстві зазначили, що жодних спроб засудити війну росії проти України від керівництва компанії так і не було.
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