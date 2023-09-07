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Світовий гігант з виробництва скла Şişecam Group потрапив у перелік міжнародних спонсорів війни

Світовий гігант з виробництва скла Şişecam Group потрапив у перелік міжнародних спонсорів війни

Київ • УНН

 • 416833 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни турецького виробника скляної продукції Şişecam Group, передає УНН.

Деталі

НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни турецьку Şişecam Group. Компанія продовжує вести бізнес з рф та залишається найбільшим в росії експортером в своїй галузі.

Основними сферами діяльності компанії є скляне та хімічне виробництво. Вона займає друге місце у світі за обсягами виробництва скляного посуду, п’яте місце серед виробників скляної тари і листового скла, а також є світовим лідером у виробництві кальцинованої соди й хімічних речовин на основі хрому.

Дохід компанії Şişecam за 2022 рік збільшився до 3,6 млрд доларів, чистий прибуток збільшився до 740 млн доларів.

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Від початку російської агресії, у 2014 році, Sisecam Flat Glass здійснює виробництво в напрямку архітектурно-будівельного та автомобільного скла в росії на ОЕЗ «Алабуга» в республіці татарстан. Там виробляються й «Шахеди», якими росіяни регулярно атакують Україну.

У росії консолідовані обсяги виробництва листового скла, склотари та посуду зі скла компанії Şişecam перевищують 1,5 млн тонн на рік, а загальні обсяги інвестицій перевищують 1,25 млрд доларів. Компанія забезпечує робочі місця для 3 414 працівників на своїх заводах в рф, тим самим створюючи робочі місця та підтримуючи економіку держави-терориста.

Зокрема, дочірні компанії Şişecam Group, які виробляють листове скло, посуд зі скла та скляної тари, за 2022 рік сплатили податків в рф на понад 11,2 млн доларів.

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Враховуючи, що ведення війни дуже дорого обходиться рф, а заморожені активи та впроваджені санкції продовжують тиснути на економіку агресора, рф дуже розраховує на отримання додаткових коштів для свого бюджету, зокрема завдяки сплаті податків такими компаніями, зауважили в НАЗК.

І нагадали, що російські закони вимагають від роботодавців співпрацювати з владою в мобілізаційній кампанії, наприклад, передаючи особисті дані працівників до військкомату. Попри те, що іноземна компанія може стверджувати, що влада не зверталася до неї з такими питаннями, чим довше компанія залишається в рф, тим важче буде пояснити, що їй вдалося обійти вимоги цих законів.

В агентстві зазначили, що жодних спроб засудити війну росії проти України від керівництва компанії так і не було.

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