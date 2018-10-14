Всемирный банк выделит Индонезии миллиард долларов помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Всемирный банк выделит Индонезии около 1 миллиарда долларов США для помощи в восстановлении пострадавших от стихийных бедствий регионов. Об этом говорится в сообщении банка, передает УНН.
Финансирование в сумме одного миллиарда долларов будет выделено на запрос правительства Индонезии.
"Усилия правительства по оказанию помощи являются надежными и значительными. Мы сейчас входим в стадию восстановления (инфраструктуры - ред.), и предоставляем поддержку Индонезии до 1 миллиарда долларов США ", - сообщила исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева.
Средства будут выделены для компенсации самым бедным 150 тыс. семей, пострадавшим в результате стихийных бедствий, а также на восстановление критически важных объектов инфраструктуры - больниц, школ, мостов, дорог, водоснабжения.
Как сообщал УНН, количество погибших в результате землетрясения и цунами в Индонезии достигло 2091 человека.
Напомним, в Индонезии 28 сентября состоялись два мощных землетрясения. Позже стало известно, что после землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии зафиксировали 170 повторных подземных толчков (афтершоков).