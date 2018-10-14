ЗМІ: число загиблих в результаті землетрусу і цунамі в Індонезії досягло 2091 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Число загиблих в результаті землетрусу і цунамі на острові Сулавесі досягло 2091 осіб. Про це повідомляє в неділю новинний портал Detik з посиланням на заяву офіційного представника провінції Центральний Сулавесі, інформує УНН.
За його словами, “не дивлячись на те, що повномасштабна пошуково-рятувальна операція була завершена 12 жовтня, в процесі розбору завалів рятувальники виявляють загиблих”.
За даними Агентства із запобігання стихійним лихам, загальне число поранених становить понад 10,6 тисяч осіб, при цьому стан понад 2,5 тисячі оцінюється як важкий. При цьому більше 680 людей вважаються зниклими без вісті. Свої будинки через удар стихії змушені були покинути понад 87 тисяч місцевих жителів.
Як повідомляв УНН, за попередніми даними кількість загиблих оцінювалася у 2088 осіб.