ЗМІ: число загиблих в результаті землетрусу і цунамі в Індонезії досягло 2091 людей

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Число загиблих в результаті землетрусу і цунамі на острові Сулавесі досягло 2091 осіб. Про це повідомляє в неділю новинний портал Detik з посиланням на заяву офіційного представника провінції Центральний Сулавесі, інформує УНН.