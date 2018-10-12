Землетрус в Індонезії: кількість жертв продовжує зростати
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Кількість жертв землетрусу і цунамі на індонезійському острові Сулавесі досягла 2088. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
Пошуково-рятувальні операції офіційно завершилися 12 жовтня. Режим НС продовжений в регіоні до 26 жовтня.
Влада повідомила, що 680 чоловік все ще вважаються зниклими безвісти, 4612 чоловік поранені.
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Нагадаємо, в Індонезії 28 вересня відбулися два потужні землетруси. Пізніше стало відомо, що після землетрусу на острові Сулавесі в Індонезії зафіксували 170 повторних підземних поштовхів (афтершоків).
У МЗС України повідомили, що станом на 10:00 2 жовтня українців немає серед загиблих і постраждалих в Індонезії.
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