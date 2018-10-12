Землетрясение в Индонезии: количество жертв продолжает возрастать
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Число жертв землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси достигло 2088. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
Поисково-спасательные операции официально завершились 12 октября. Режим ЧП продлен в регионе до 26 октября.
Власти сообщили, что 680 человек все еще числятся в списках пропавших, 4612 человек ранены.
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Напомним, в Индонезии 28 сентября состоялись два мощных землетрясения. Позже стало известно, что после землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии зафиксировали 170 повторных подземных толчков (афтершоков).
В МИД Украины сообщили, что по состоянию на 10:00 2 октября украинцев нет среди погибших и пострадавших в Индонезии.
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