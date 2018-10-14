СМИ: число погибших в результате землетрясения и цунами в Индонезии достигло 2091 человек

По его словам, “несмотря на то, что полномасштабная поисково-спасательная операция была завершена 12 октября, в процессе разбора завалов спасатели обнаруживают погибших”.

По данным Агентства по предотвращению стихийных бедствий, общее число раненных составляет более 10,6 тысяч человек, при этом состояние свыше 2,5 тысяч оценивается как тяжелое. При этом более 680 человек числятся пропавшими без вести. Свои дома из-за удара стихии вынуждены были покинуть свыше 87 тысяч местных жителей.

Как сообщал УНН, по предварительным данным количество погибших оценивалось в 2088 человек.