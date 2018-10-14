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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 125190 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 165042 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151916 просмотра

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СМИ: число погибших в результате землетрясения и цунами в Индонезии достигло 2091 человек

СМИ: число погибших в результате землетрясения и цунами в Индонезии достигло 2091 человек

Киев  •  УНН

 • 12336 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Число погибших в результате землетрясения и цунами на острове Сулавеси достигло 2091 человек. Об этом сообщает в воскресенье новостной портал Detik со ссылкой на заявление официального представителя провинции Центральный Сулавеси, передает УНН.

По его словам, “несмотря на то, что полномасштабная поисково-спасательная операция была завершена 12 октября, в процессе разбора завалов спасатели обнаруживают погибших”.

По данным Агентства по предотвращению стихийных бедствий, общее число раненных составляет более 10,6 тысяч человек, при этом состояние свыше 2,5 тысяч оценивается как тяжелое. При этом более 680 человек числятся пропавшими без вести. Свои дома из-за удара стихии вынуждены были покинуть свыше 87 тысяч местных жителей.

Как сообщал УНН, по предварительным данным количество погибших оценивалось в 2088 человек.

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